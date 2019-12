Inter | Esposito | «Mi sono commosso quando ho visto mia mamma»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sebastianoha messo a segno il suo primo gol in Serie A: ecco le parole del giovanissimo attaccante dell’Sebastianofesteggia il suo primo gol in Serie A. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la rete al Genoa. «Tutti i sacrifici fatti adesso vengono ripagati così come i panini mangiati prima degli allenamenti, nella vita non bisogna mai mollare. Miappena homia, il gol è per lei. Ringrazio la mia famiglia e la società per la fiducia». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | RECORD Sebastiano #Esposito (1?7? anni, 1?7?2? giorni) è il secondo marcatore più giovane di sempre con la mag… - Inter : ?? | 64' - SEEEEEEEBAAAAAAAAAAAAA!!! Rigore guadagnato da Gagliardini, sul dischetto va Sebastiano #Esposito... ed… - Inter : ?? | FINITA! Fischio finale a San Siro, l'Inter chiude l'anno col botto! ?? ???? #Lukaku ???? ???? #Gagliardini ?? ????… -