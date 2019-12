Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il post mostra un uomo (con la faccia coperta) in gabbia, e si spiega che "è in stato di fermo" perchè infastidiva i passanti nell'area del mercato. Qualcuno attacca: "Se fosse stato bianco l'avreste messa?"

rep_milano : Il fermato dietro le sbarre e gli agenti in posa: polemiche per la foto pubblicata su Facebook dalla polizia locale… - _notmyTypo : La settimana scorsa mio padre mi ha accompagnata ad una festa. Si è fermato poco più dietro, pensando che potessi “… - chyasir131 : RT @lisadagliocchib: Sono cent'anni che non ho visto il suo viso che non mi son fermato nei suoi occhi e non ho interrogato la chiarità del… -