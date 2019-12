Usa, sparatoria in ufficio comunale: due i morti e due feriti (Di venerdì 20 dicembre 2019) Giornata complicata in USA dove stamattina c’è stata una sparatoria in un ufficio comunale. Per ora il bilancio delle vittime è piuttosto alto e la situazione ha raggiunto picchi molto gravi. E’ stato un venerdì molto complicato negli USA, dove c’è stata una sparatoria di dimensioni molto importanti. La ricostruzione non è ancora stata per … L'articolo Usa, sparatoria in ufficio comunale: due i morti e due feriti proviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Usa sparatoria