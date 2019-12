Pradè | «Commisso è molto deluso | momento durissimo Su Montella…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Daniele, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo il brutto ko rimediato contro la Roma al Franchi C’è grande delusione in casa Fiorentina dopo la sconfitta per 1-4 contro la Roma al Franchi. Portavoce del rammarico viola è il direttore sportivo Daniele, che in zona mista analizza così la situazione.– «Stiamo vivendo unbruttissimo e ci scusiamo con i nostri tifosi. Dobbiamo analizzare e riflettere questa situazione al dettaglio, serve dormirci su». MONTELLA – «Non ho parlato con Montella, ma cone mi ha detto che voleva riflettere. Nei prossimi giorni vi faremo sapere la nostra scelta.non ha mai mandato a casa nessuno» TIFOSI – «Abbiamo giocatori che non sono abituati a vivere situazioni simili. Questa notte sarà lunga per tutti noi. Bisogna capire chi può aiutarci in questo. Non ...

