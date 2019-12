Paragone verso l'espulsione dal Movimento 5 Stelle (Di venerdì 20 dicembre 2019) Gianluigi Paragone tira la corda sempre più. Oggi prendendosi gioco anche del capo politico in un’intervista a La Repubblica, durante la quale lo definisce “deperito” poiché “ha perso il peso politico”. Luigi Di Maio non vuole intervenire. Almeno non lui direttamente anche perché formalmente spetta ai probiviri decidere cosa fare: Ma ai piani alti del Movimento 5 Stelle non hanno dubbi: si sta andando verso l’espulsione del senatore ribelle. Come chiede buona parte del gruppo parlamentare.Gruppo parlamentare che martedì sera ha incontrato Beppe Grillo mentre Paragone ha preferito andare a cena con gli attivisti e Alessandro Di Battista, anche quest’ultimo sempre più fuori dalle dinamiche del Movimento e ancor di più del governo, non avendo mai appoggiato l’alleanza con il Pd.Il responso su Paragone ...

