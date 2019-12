Nomine Unisannio: il prof. Massimo Squillante nel Comitato scientifico AMASES (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Si sono recentemente svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione per la Matematica per le Scienze Economiche e Sociali – AMASES per il triennio 2019-2022. Il professore Massimo Squillante, direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management, Metodi quantitativi dell’Università del Sannio è stato eletto Componente del Comitato scientifico riportando il maggior numero di consensi su scala nazionale. L’Associazione AMASES ha avuto tra i suoi fondatori Bruno de Finetti, scienziato noto in tutto il mondo per i suoi studi, soprattutto nel campo della probabilità. L’AMASES ha lo scopo di promuovere la ricerca e favorire l’informazione e la formazione scientifica relativamente alle applicazioni della Matematica nello studio dell’Economia, la Finanza, le Assicurazioni, le decisioni individuali, collettive, ...

