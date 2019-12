Marco Revelli risponde a Barbara Spinelli | in difesa delle Sardine contro il demagogo

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Salvini:Devo dire che continuo a trasecolare. Ma come? A un certo punto, inaspettate, si materializzano un centinaio di piazze piene di gente che canta Bella Ciao, si dichiara antifascista, sventola il testo della Costituzione, si oppone all’imbarbarimento che tanto in questi mesi ci ha angosciato… Ci si aspetterebbe non dico un Te Deum generale, ma quantomeno un sospiro di sollievo e un sorriso di gratitudine per chi in quelle piazze c’è stato e quelle piazze ha innescato alleviando un po’ quella nostra angoscia. E invece… Invece, una selva di ditini alzati, ammonenti o stigmatizzanti. Una sequela di “sì… ma”. Una caterva di domande sulle soluzioni proposte per lo stato del mondo. Diffidenza, sarcasmo, ironia non provenienti dallaparte naturale della mobilitazione, i giornalacci della brutta destra salviniana (quelli ...

fabrizio_sn : RT @mauriz_saracini: AGORA' del 27.11.2019: DICO AL PROF. MARCO REVELLI - ALLA BORTONE e a quanti come lui non hanno ben chiaro a chi si ri… - PFerrario : Turbopopulismo di Marco Revelli, dicembre 2019 - valeddo : Un appuntamento imperdibile per me quello con la penna di Marco Revelli: un trafiletto per dire tutto ciò che serve -