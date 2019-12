LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA: si riparte a 3 ore dal via ufficiale, Paris è quinto (Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Emanuele Buzzi parte con 19 centesimi al primo settore, 51 al secondo, quindi perde tutto nel tratto del Ciaslat e chiude 22esimo a 1.47. 14.49 Rasmus Windingstad (NOR) conclude la sua prova in 21esima posizione a 1.28. Ed ora attenzione a Emanuele Buzzi! 14.48 Klemen Kosi (SLO) è 20esimo a 1.52, ora tocca a Rasmus Windingstad (NOR) 14.47 Christoph Krenn (AUT) chiude la sua prova in 18esima posizione a 1.17, la situazione è effettivamente accettabile ormai anche se l’oscurità regna sovrana 14.45 Stavolta è tutto vero: parte Christoph Krenn! 14.42 L’apripista è in azione, mentre il povero Christoph Krenn è nuovamente al cancelletto dopo una attesa interminabile. Tutto era fermo dalle ore 13.13. Decisione della direzione gara quanto mai discutibile… 14.40 La direzione gara annuncia che alle 14.42 scenderà un apripista ...

