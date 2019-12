Il principe Filippo ricoverato in ospedale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il principe Filippo, 98enne consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale nelle ultime ore. Non sono state ancora precisate le ragioni del ricovero, ma secondo Buckingham Palace si è trattato di una decisione “precauzionale” dei medici. Lo riporta la Bbc.

Leggi la notizia su huffingtonpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : principe Filippo