Il governo terrà conto della relazione del Copasir sul 5G  

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) "Ilnon potrà non tenerdelsui rischitecnologia 5g in tema di sicurezza nazionale". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, a proposito del parere dell'organo parlamentare che vigila sull'operato dei servizi segreti, il quale ritiene "fondate" le preoccupazioni che aprire alle aziende cinesi lo svilupporete 5G italiana possa comportare rischi per la sicurezza, tanto da suggerirne l'esclusione. "Accuse motivate da ragioni geopolitiche", replica Huawei, che chiede di "dimostrare le accuse mosse all'azienda". "Valutare l'ipotesi dell'esclusione" "Il Comitato non può che ritenere in gran parte fondate le preoccupazioni circa l'ingresso delle aziende cinesi nelle attività di installazione, configurazione e mantenimento delle infrastrutture delle reti 5G. ...

matteosalvinimi : Splendida mattinata ad Aosta. Questa è una terra che non merita di finire sui giornali, per infiltrazioni, 'ndrangh… - querfurt_von : RT @matteosalvinimi: Splendida mattinata ad Aosta. Questa è una terra che non merita di finire sui giornali, per infiltrazioni, 'ndrangheta… - Agenzia_Italia : #Fraccaro assicura che il governo terrà conto della relazione del #Copasir, che aveva suggerito di escludere le azi… -