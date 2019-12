Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019)non è stata lanciata sul mercato con tutte le funzioni promesse disponibili, ma i responsabili del servizio di game streaming si sono impegnati per rendere disponibile tutto nel più breve tempo possibile.Dopo aver ampliato la compatibilità dicon i Chromecast,ha annunciato l'arrivo di un'altra funzione tanto attesa: gli achievement ottenibili durante il gioco.Al lancio, infatti,non disponeva di un servizio di achievement e, anche se essi venivano registrati dal sistema, non era possibile visualizzarli in alcun modo. Ora, finalmente, i giocatori potranno vedere gli, sia quelli sbloccati da qui in avanti, sia quelli ottenuti fino ad oggi.Leggi altro...

Eurogamer_it : Google Stadia si aggiorna e introduce il supporto agli obiettivi. #Stadia - cyberanimax : - CONEXAOCORBELIA : Google compra Typhoon Studios e incorpora empresa ao Stadia -