Boris Johnson porta il programma in Parlamento

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dopo la vittoria ottenuta nelle elezione della passata settimana, adesso per il partito dei tories è giunto il momento di dimostrare di che pasta sono fatti i suoi esponenti. Nella giornata di giovedì, a corollario del discorso alla camera della regina Elisabetta II, ildi governo è stato annunciato ai deputati presenti in un’aula a maggioranza conservatrice. L’ampia maggioranza ottenuta dal partito diha messo i tories nella condizione di governare nelle più ampie libertà assolute: ad un grandissimo onore seguono però tantissimi oneri, senza scusante alcuna. Brexit, first of all Non sarebbe nemmeno da sottolineare, ma il discorso principale fatto dalvoce del partito conservatore è stato incentrato principalmente sulla Brexit, argomento che tiene banco nella politica britannica da ormai tre lunghissimi anni. Finalmente però il partito ha la ...

euronewsit : 'Far uscire il Regno Unito dall'Unione europea il 31 gennaio è una priorità del mio governo', dice Elisabetta II. L… - matteosalvinimi : Che perle! ?????? Vale per Boris Johnson, vale per l'Italia: più ci bollano come brutti, sporchi, cattivi e ignoranti,… - NicolaPorro : In questo video di 3?? minuti, ecco perché non posso non godere per la schiacciante vittoria di Boris Johnson e dei… -