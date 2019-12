Aereo precipita in Venezuela | 9 le vittime tra cui due imprenditori indagati

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Unultraleggero èto nel corso della notte in: il bilancio è di 9, tra quelle identificate duee due modelle. Ins’indaga sul tragico incidenteche ha vistore un ultraleggero appena decollato dall’aeroporto di Caracas. Al momento, infatti, non è chiara la dinamica dell’accaduto: secondo una … L'articoloin: 9 letra cui dueè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Felix_il_gatto : @albatelari2 Se non ricordo male, dopo l'aereo precipita! - pastaalsalmon : RT @Iperborea_: @gagaisitalian_0 @contechristino L'uomo che sta leggendo è Jorge Garcia, un attore che ha recitato in Lost, ovvero una seri… - Dawidhelettrooo : RT @Iperborea_: @gagaisitalian_0 @contechristino L'uomo che sta leggendo è Jorge Garcia, un attore che ha recitato in Lost, ovvero una seri… -