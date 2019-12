A2A | al via negoziato con Verona e Vicenza per la grande Multiutility del Veneto

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Alla firma un term sheet per trattare in esclusiva una joint venture con Agsm e Aim, che puntano alla fusione. La società energetica lombarda conferirebbe asset ma la maggioranza resterebbe in mano ai soci pubblici

