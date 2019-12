Stadia è ora compatibile con tutti i Chromecast Ultra

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il lancio di Googleè stato tutt'altro che stellare. Mentre la tecnologia alla base del servizio è impressionante, quasi tutto il resto sembra carente. Ora, però, Google ha fatto un passo nella giusta direzione portando il servizio su. In precedenza, per giocare era necessario disporre deivenduti tramite Founder's Edition o Premier Edition. Quindi, questo dovrebbe aiutare ad aprire il servizio a molte più persone.Ovviamente, questo sarebbe fantastico se fosse stato disponibile con il lancio iniziale della piattaforma. Google deve fare mosse come questa per rendere il servizio più popolare. Accanto a questa notizia, Google ha fornito agli utenti un extra buddy pass per i giocatori che vogliono invitare i loro amici. Google ha bisogno di mettere il proprio servizio a disposizione del maggior numero possibile di utenti, e queste ultime ...

