Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio si è convinto della necessità di nominare quanto prima un inviato speciale del Governo italiano per la crisi libica

ZenatiDavide : #Italia Sarà un politico (meglio se ex) l’inviato per la Libia. Tra i candidati possibili Parisi e Fassino: Il mini… - 24notizieItalia : Sarà un politico (meglio se ex) l’inviato per la Libia. Tra i candidati possibili Parisi e Fassino… - Andesa63 : @CarloCalenda Mi chiedo perché bisogna dare sempre un colore politico ad ogni accadimento, se è vera questa storia,… -