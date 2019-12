Pantaloni uomo a righe | come indossarli per un look smart casual

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In ogni guardaroba maschile che si rispetti, oltre ai capi più classici e a quelli sportivi, troviamo anche dei passe-partout di stile: irientrano in questa categoria, sia che si tratti disartoriali che di chinos più rilassati. In entrambi i casi infatti, questi riescono a equilibrare ogni outfit troppo elegante o troppo informale, dando vita a ciò che comunemente viene definito. Unintelligentemente versatile, adatto alle occasioni più disparate: tuttavia, questa stampa fine non è sempre stata vistaun pezzo chiave nell'arsenale quotidiano di un. Leverticali più sottili, ovvero il gessato, sono state riservate per decenni a uomini d'affari e banchieri, mentre lepiù spesse sono state indossate soprattutto dalle sottoculture giovani negli anni '60 e '70. ...

