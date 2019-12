Napoli | doppio colpo di mercato | non solo Amrabat I dettagli

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019)die Rrahmani Il giornalista ed esperto diNicolò Schira, del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, su Twitter ha pubblicato alcuni aggiornamenti relativi alla trattativa traed Hellas Verona pere Rrahmani: “NonSofyan: ilsta chiudendo con il Verona anche l’acquisto del difensore Amir Rrahmani. Ultimida limare per la valutazione del centrale (intorno ai 15 milioni), ma ci siamo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI CdM – Rinnovi: la società riapre i dialoghi per 4 azzurri Juventus – Aumento di capitale da 300 milioni di euro Brambati: “, se Gattuso dovesse centrare la Champions, farebbe un’impresa” Carlo Alvino: “Mertens è sempre più lontano dae dal record di gol” Arsenal – Per la panchina c’è lo spagnolo Arteta, a breve ...

