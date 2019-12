Miriam Leone stupisce ancora | un altro cambio look per l’attrice Ed è subito pioggia di

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’attricel’abbiamo ammirata fino a poco tempo fa con i suoi capelli color biondo platino, ma adesso in vista delle festività natalizie ha deciso di cambiare. Alcuni giorni fa aveva fatto impazzire tutti, infatti si era fatta immortalare in una spa di un centro benessere sul lago di Garda, con gli occhi chiusi ed un costume di colore bianco che metteva in evidenza il suo seno esplosivo. Come detto poco fa, stavolta ad essere interessati dal suo repentino cambiamento sono stati i capelli. La sua volontà è stata quella di tornare alle origini ed è diventata rossa, ovvero il suo colore naturale. Una decisione che ha entusiasmato i suoi ammiratori, che le hanno regalato numerosissimi like e commenti molto positivi. Ma la novità non è rappresentata solo dalcolore. (Continua dopo la foto) L’ex Miss Italia ha deciso di affidarsi alle sapienti mani di uno ...

zazoomnews : Miriam Leone Instagram nuovo taglio e colore di capelli: «Che bambola» - #Miriam #Leone #Instagram #nuovo… - lepasquen : Ciao sono Miriam Leone, e anche oggi farò soffrire Le Pasquen - vittoriapinato : Le bellezza di Miriam Leone -