LIVE Biathlon | Sprint Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Fourcade e Desthieux precisi Un

(Di giovedì 19 dicembre 2019)LEBORNARDCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31: Che prima parte di gara per Doll che centra i 5 bersaglia a terra e va al comando della graduatoria con 2″ di vantagio su T. Boe 14.30: Non sbaglia Lapshin e si inserisce al quarto posto a 4″5 da Boe 14.30: T. Boe in testa dopo il primo poligono. Non sbaglia, è veloce e ha 1″6 di vantaggio su14.29: Hofer se la sta prendendo comoda nel secondo giro e mantiene 6 decimi di vantagio su Seppala ma perde da Samuoelsson 14.28: Preciso ancheal primo poligono. E’ in testa con 2″8 di vantaggio sul campagno 14.27:non sbaglia e va in testa con 1″ di vantaggio su Bjontegaard, anche lui senza errori 14.26: Un errore anche per Samuelsson che ha 2″6 di vantaggio su Hofer 14.25: Apre male Hofer ma si riprende e copre tutti gli ...

