Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Dea, ladel film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca: il regista torna torna al suo immaginario di terrazze romane, balli scatenati e amori in crisi. Crepuscolare, decadente e ironico. Ma anche colorato, palpitante di personaggi problematici e sbandati e inondato da una colonna sonora che lo abita dal primo all'ultimo minuto: Mina, Fossati e Diodato. Non possiamo che partire da qui mentre scriviamo lade La Dea, tredicesima regia di Ferzan Ozpetek in sala dal 19 dicembre. Un film che fa dell'inclusività, del dolore e della malattia il proprio cardine, riportando il regista italo-turco alle calde atmosfere degli esordi, al cinema sospeso e multietnico de Le fate ignoranti o di Saturno contro, dove ogni pezzo sta esattamente dove dovrebbe essere. Dopo alcune parentesi ...

dariosci1 : RT @axelvassallo: Oggi nelle sale cinematografiche esce “La Dea Fortuna” il nuovo film di @FerzanOzpetek. Nel cast @edoardoleo e @jasminetr… - GVitello : RT @axelvassallo: Oggi nelle sale cinematografiche esce “La Dea Fortuna” il nuovo film di @FerzanOzpetek. Nel cast @edoardoleo e @jasminetr… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Dea Fortuna: la recensione: Dell’amore perduto -