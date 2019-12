I Nas denunciano mense scolastiche in tutta Italia

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 19 dicembre 2019) All’inizio di quest’anno, 2019-2020, i Carabinieri per la tutela della Salute, insieme al Ministero della Salute, hanno deciso di fare dei controlli sulle. Quello raggiunto dopo l’indagine, è stato inaspettato e soprattutto grave. Sono state 21 le aziende denunciate. Qualcuna è stata sospesa, altre sequestrate, tutte per via della propria carenza igienico sanitaria e per il modo in cui mantenevano il cibo. Sono state sequestrate oltre 900 chilogrammi di pietanze, tra cui carne, formaggio, frutta ed ortaggi, non tracciati e tenuti in condizioni poco igieniche e in ambienti inadeguati. Non solo, questi prodotti sono risultati di qualità inferiore rispetto a quella assicurata sui contratti. I Carabinieri per la tutela della Salute hanno indagato su ben 247 aziende di ...

