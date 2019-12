Guida TikTok | cos’è e come funziona e perché dobbiamo conoscerla anche se abbiamo più di

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è il social media basato sui video molto amato dai più giovani. Di origine cinese, è la community con la crescita più veloce della storia. Alcuni di noi Potrbbero conoscerela App in cui i ragazzini ballano o fanno finta di cantare, oppurequella che una volta era Musical.ly. Quello che probabilmente ignoriamo è il successo di, che a oggi è stato scaricato più di un miliardo di volte, diventando il social network cresciuto più rapidamente fino ad ora. Non è un paese per vecchi Se non apparteniamo alla generazione più giovane, dove per “più giovane” significa chemeno di vent’anni, potremmo trovarespiazzante. È un social network maun’applicazione di video editing, con molti strumenti di creazione. Una App che mescola molte cose, ma proprio per questo è interessante. Soprattutto per il tipo di pubblico ...

