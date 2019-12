Troppo caldo in quota | annullato sci notturno sul Bondone

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A causa delle avverse condizioni meteo degli ultimi giorni, che hanno portato pioggia e temperature elevate fino ad alta, Trento Funivie ha comunicato in una nota che lo sciin programma suldomani 19 dicembre 2019 è stato. Il primo appuntamento con la nuova illuminazione a led è quindi posticipato al 23 dicembre.L'articoloinscisulMeteo Web.

ErSorRide : RT @NinaEin: Le persone hanno il condizionatore rotto. Interno. Fanno sempre troppo caldo o troppo freddo intorno a me. - B77Mela : RT @NinaEin: Le persone hanno il condizionatore rotto. Interno. Fanno sempre troppo caldo o troppo freddo intorno a me. - Cosimo__C__90 : RT @menameehh: Per mia mamma ogni cosa preannuncia un terremoto. Fa troppo caldo? Uè mo deve venire a fare il terremoto. Ha dolori? De… -