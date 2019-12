Temptation Island | salta il matrimonio e un’altra coppia scoppia

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)ildi Roberta Mercurio e Flavio Zerella, ex protagonisti di, che hanno annunciato l’addio. Laaveva messo alla prova l’amore nel reality di Maria De Filippi e, dopo lacrime e dubbi, aveva superato indenne il programma. Nonostante alcuni gesti poco carini di Flavio, nel corso del falò di confronto Roberta l’aveva perdonato e avevano abbandonato insieme la trasmissione. A spingere la ragazza a dare una seconda possibilità al compagno era stata una romantica proposta di nozze fatta sulla spiaggia, di fronte alle telecamere e a un emozionato Filippo Bisciglia. Ilperò non ci sarà, come ha annunciato la stessa Roberta. “Penso che tante cose sia giusto tenerle per sé – ha detto nelle Stories di Instagram – però sono del parere che nella vita ci siano diverse tappe, che vanno ad avanzare con l’età. A 15 anni hai delle ...

