Quanto costa il Cenone di capodanno di Bruno Barbieri

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dal 19 dicembre tornerà alla guida di Masterchef Italia, macontinua a condurre parallelamente e principalmente la sua attività di chef. E sarà impegnato anche apresso il suo ristorante "Fourghetti" di Bologna, dove una cena120 euro a persona, bevande e vini esclusi.

matteosalvinimi : Inchiesta vergognosa: quanto costa ai cittadini italiani questa caccia alle streghe in termini di uomini, spreco di… - borghi_claudio : @christi35368370 @marcocongiu Si come no, dillo ai risparmiatori etruria se non c'è stato bail in (pure prima del r… - fattoquotidiano : M5s, Ugo Grassi lascia e passa alla Lega. Di Maio: “Dica quanto costa un senatore al chilo” -