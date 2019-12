Pietrarsa, le pochette in seta targate Miriam Ruocco si ispirano a Capri e alle ferrovie borboniche (Di mercoledì 18 dicembre 2019) La tradizione industriale napoletana sposa quella artigianale. Domenica 15 dicembre nella “Sala delle Locomotive” del Museo Ferroviario di Pietrarsa, è toccato alla giovane stilista Miriam Ruocco (Lab “Artigiani di Emozioni”) presentare le sue pochette in seta, realizzate per la Fondazione ferrovie dello Stato: fazzoletti “in seta 100% made in italy – si legge in una di presentazione – realizzati completamente a mano, che richiamano antiche maioliche capresi con una orlatura di simboli iconografici delle ferrovie quali le traversine borboniche ed il primo logo delle FS con il simbolo alato”. La realizzazione è il frutto di un progetto di collaborazione tra la stilista e il direttore generale della Fondazione, Luigi Francesco Cantamessa. Ma non si tratta della prima esperienza di questo genere per la Fondazione. Il 1° dicembre scorso, ...

