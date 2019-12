Mara Carfagna crea la "Voce libera"

lancia "", l' associazione da lei ideata che sarà presentata ufficialmente venerdì prossimo a Roma. Ne faranno parte non solo parlamentari azzurri ma anche 'civici' come il costituzionalista Celotto.Pronti ad aderire una trentina di deputati e senatori. L'economista ed ex ministro Martino,a quanto si apprende,sarà presidente onorario. Logo in preparazione. Porte aperte a tutti i rappresentanti del mondo cattolico,le e riformista.Finora in FI, ora punta ad allargare i confini anche alla società civile.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)