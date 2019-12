Lotito ora combatte per le donne arabe | sono uguali a noi | potranno assistere a Lazio-Juve

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Laa Riad ha messo in campo iniziative con leper fare capire che leagli uomini, vanno rispettate e tutelate, tanto che saranno presenti alla partita”. Claudioper le. E’ lo stesso Claudioche qualche mese fa parlava degli insulti razzisti ai giocatori di colore dicendo che il pubblico “fischia anche quelli con la pelle normale”. Ora il Presidente della, impegnata in Supercoppa italiana in Arabia Saudita, ci tiene a sottolineare il lavoro anti-discriminazione che ha portato avanti in occasione della trasferta. “Noi ci siamo battuti per questo, chiedendo agli organizzatori di Riad di garantirci tutta una serie di condizioni, a partire dal rispetto delle, in cambio del nostro spettacolo. Non andare a Riad sarebbe voluto dire nascondere la testa sotto la sabbia, non guardare in faccia ...

