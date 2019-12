Fuori dal coro | intervista a Salvini mentre gioca a tombola Un contesto che sminuisce il

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Mario Giordano è andato talmente ‘oltre’ che persino Ubaldo Pantani ha deciso di metterlo in panchina per un po’.Dopo la trovata del cinema, adalspunta lae a testare l’esperimento non poteva che essere Matteodal. Uncheil peso delle risposte pubblicato su TVBlog.it 18 dicembre 2019 04:07.

diMartedi : #Travaglio su #Salvini: E' stato un pessimo ministro dell'Interno non solo per quello che diceva ma anche per quell… - LegaSalvini : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > MARTEDÌ 17 DICEMBRE | ore 21:30 | 'Fuori dal coro' | H… - NetflixIT : Un’eclissi. Un gruppo di donne perseguitate. Una forza fuori dal comune. #LunaNera arriva il 31 gennaio. -