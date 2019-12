Che ne dite di uno smartwatch con batteria “infinita”? Matrix PowerWatch Series 2 è qui

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)2 è la nuova gamma diche promettono di farvi dimenticare del caricabatterie: disponibili all'acquisto gliche sfruttano il calore corporeo e l'energia solare! L'articolo Che nedi unocon“infinita”?2 è qui proviene da TuttoAndroid.

ferrazza : Poi dite che Milano non è traino del paese. Nevica a Milano e chiudono le scuole a Roma. - matteosalvinimi : Questa sera sarò in diretta dalla Berlinguer su Rai Tre verso le 22, che ne dite? ?? #CartaBianca @Cartabiancarai3 - JustElisabetta : E mentre tizianoferro è in onda noi andiamo di foto @MarroneEmma . Dite che sono un po’ tesaaaa @ DEAR - Studi Tele… -