Barbara D’Urso e Filippo Nardi | È amore? Parla l’ex gieffino

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Negli ultimi mesi i rumor sulla presunta storia d’fraD’Urso e l’ex concorrente del “Grande Fratello”, si sono resi sempre più insistenti. Tutto ha avuto inizio durante la recente estate dove i due beniamini dello spettacolo, insieme, hanno trascorso la piacevole stagione in Toscana. Ad aver incuriosito i fan e le diverse pagine della cronaca rosa sono state le Stories spesso pubblicate sui loro profili social. Barba D’Urso ha spesso smentito l’origine dei pettegolezzi sulla presunta love story con l’ex concorrente del GF2, dichiarandosi in diverse occasioni single. Ma nuove informazioni suscitano la curiosità di molti fan; le ultime dichiarazioni rilasciate dal disc jockeydurante una recente intervista al settimanale “Nuovo”, avrebbero svelato qualche curioso dettaglio in più. Il rapporto ...

chetempochefa : PARANORMALE: Maria De FIlippi è apparsa alla Madonna e la Madonna le ha detto 'MARIA CHIUDI LA BUSTA'… - trash_italiano : Le lacrime di Barbara d'Urso. #Pomeriggio5 - ShamloveAkihiko : Barbara D'Urso è ovunque -