Torino | trapianto record | 4 organi contemporaneamente a unico paziente | “Ora è Natale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Domenico Gatta, un uomo di 47 anni affetto da fibrosi cistica, è stato sottoposto, per la prima volta assoluta in Europa, a undi quattro: i due polmoni, fegato e pancreas. L'intervento è stato eseguito dai medici dell'ospedale Molinette di. Ilera arrivato dal Policlinico di Bari.

