Taylor Mega contro Antonella Elia | «Ringraziami per averti riesumato | chi ti c**a più»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non poteva chiudersi a La repubblica delle donne lo stra: la rivalità tra showgirl di ieri e influencer di oggi è andata in scena anche a Live- Non è la D’Urso in una puntata in cui di certo non se le sono mandate a dire. È stata la prima serata di lunedì 16 dicembre 2019 a fare da sfondo agli accesi confronti degli ospiti in studio, primo tra tutti quello tra la padrona di casa e il giornalista radiato per insulti sessisti Sergio Vessicchio. Ma è subito dopo che lae l’hanno dato il meglio di sé. Insieme alla bionda friulana avrebbe dovuto presenziare anche la sorella Jade, ma – come riferito dalla stessa– non si è sentita di ricevere altri insulti, poco avvezza com’è a stare in tv.: «Lo sappiamo tutti che le foto nude le hai fatte anche tu» Di certonon si è lasciata intimorire: dopo la ...

pomeriggio5 : Questa sera a @LiveNoneladUrso Taylor Mega e sua sorella affronteranno le 5 terribili sfere, ecco chi ci sarà tra g… - trash_italiano : Io ogni volta che parla Taylor Mega. #noneladurso - Unf_Tweet : Succede di tutto a #live #nonèladurso -