MotoGP | i piloti che passeranno nella Classe Regina dalla Moto2 nel 2020 | fari puntati su

(Di martedì 17 dicembre 2019) Periodo di pausa invernale per il Motomondiale, che tornerà protagonista a partire da febbraio con i test e poi dal 6 marzo con il primo weekend di gara della nuova stagione. A Losail saranno presenti tre nuovi volti sulla griglia di partenza della, tutti provenienti: Alex Marquez, Brad Binder e Iker Lecuona. Andiamo a scoprire meglio i rookie che si apprestano ad affrontare la prima stagione della carrieratop class del Motomondiale con il sogno di imitare quanto fatto nel 2019 dal debuttante francese Fabio Quartararo. Partiamo dall’uomo più atteso, Alex Marquez, il quale ha colto al volo l’occasione profilatasi con il ritiro improvviso di Jorge Lorenzo per fare il grande salto in. L’iberico prenderà il posto di Lorenzo in Honda HRC e diventerà così compagno di squadra del fratello maggiore Marc, dominatore assoluto ...

