Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Boom di richieste da parte deidelper la realizzazione di piste. L’amministratore unico di Astral, Antonio, nel corso della conferenza stampa sugli interventi realizzati nel 2019 sulle ex strade provinciali passate in gestione alla Regione, si e’ detto “sorpreso. Non ci aspettavamo cosi’ tanteper il bando che abbiamo fatto sullata’. Centoquarantatre trae consorzi diprogetti presentati.” “Sedici milioni di euro partiranno adesso, altri investimenti li stiamo mettendo in movimento, altri li realizzeremo con le economie. Per realizzarli tutti servirebbero 150 milioni, pero’ la Regione sta mettendo nel pluriennale un po’ di soldi e scorreremo la graduatoria. Non so a che punto arriveremo”. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro ...

romadailynews : Mallamo: da Comuni Lazio 143 domande per ciclabili: #Roma – Boom di richieste da parte dei… -