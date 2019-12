Luoghi comuni da sfatare | per l’Istat il record dei “posti statali” è al Nord

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Quante volte avete sentito, o letto, che il Sud è il paradiso dei dipendenti pubblici? Quante volte avete sentito, o letto, che il “posto statale” è una caratteristica delle regioni meridionali? Bene (anzi male): è tutto falso. Lo dice il presidente del, Gian Carlo Blangiardo, presentando i dati del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2017 attraverso i quali,spiega, è possibile “qualche luogo comune”. “La quota più alta di dipendenti pubblici”, sottolinea Blangiardo, “è presente in Valle d’Aosta e a Trento e Bolzano (le uniche realtà con più di 7 dipendenti pubblici ogni 100 abitanti), la più bassa in Lombardia (3,8), Veneto (4,3), Campania e Puglia (4,2)”. I dipendenti pubblici, stando al censimento del,i sono 3.321.605 nel 2017 ai quali si aggiungono 195mila lavoratori tra collaboratori coordinati ...

