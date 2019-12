Lanciano in lutto per a morte di Mons. D'Antonio il cordoglio del sindaco (Di martedì 17 dicembre 2019) Chieti - La scomparsa di Mons. Enzio D'Antonio è una notizia che ci addolora, perché tutta la comunità frentana ha potuto conoscere le sue qualità umane e pastorali. Un Sacerdote con la S maiuscola che ha saputo servire la Chiesa frentana e i fedeli con grande dedizione, amore, passione. Ha curato nei minimi dettagli la sua missione pastorale, dando grande attenzione e importanza alla cura della biblioteca, del museo diocesano, dell'archivio e della formazione, sia dei sacerdoti che dei laici con la scuola di teologia. Profondo conoscitore della storia di Lanciano, ricordo con grande affetto e gratitudine molte delle sue omelie. Uomo riservato in apparenza, ma dalla grande umanità, capace come pochi di aprirsi agli altri e all'Altro, non solo nel momento del bisogno. Oggi lo ricordiamo come una personalità spirituale, umana, culturale di un ...

