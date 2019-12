Federica Brignone vince a Courchevel | suo lo slalom gigante

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo i due secondi posti di Killington () e St. Moritz (superrG),centra il successo neldi(Fra) grazie a una seconda manche strepitosa che l’ha fatta risalire dal terzo al primo posto. Terza nella prima manche (ma a soli 6 centesimi dalla prima), laè partita bene nella seconda, aumentando il vantaggio fino a chiudere in 2’12”59, con 44 centesimi di vantaggio sulla Holdener. Persi tratta dell’undecisima vittoria in carriera, a 29 anni, la sesta in. Seconda la norvegese Mina Fuerst Holtmann in 2.12.63 e terza la svizzera Wendy Holdener in 2.13.03. Doveroso sottolineare come per la Holdener questo sia stato il primo podio in, mentre per la Holtmann il primo in Coppa del Mondo. Le altre italiane sono arrivate settima (Marta Bassino, in 2.13.36), sedicesima (Sofia Goggia, 2.14.08) e 28esima (Irene ...

Eurosport_IT : FEDERICA BRIGNONEEEE ????? Per 4 centesimi, Federica #Brignone vince il Gigante di Couchevel in rimonta dal 3° posto… - Eurosport_IT : ITALIA, CHE SPETTACOLO! Sofia Goggia vince il Super G di St. Moritz, Federica Brignone è seconda per un solo cente… - SkySport : ? #UltimOra #Sci ? Gigante Courchevel: vince Federica #Brignone ???? Undicesima vittoria in carriera per l'azzurra ?… -