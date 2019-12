Bimba di 5 mesi morta a Sondrio | urla della madre disturbano pazienti

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Erano grida di dolore e disperazione quelle di unache ha appreso che la suadi appena 5eraal Pronto Soccorso di. Iche erano in fila ad aspettare le cure necessarie si sono però sentiti disturbati tanto da apostrofarla con frasi razziste.La tragedia è avvenuta nella mattinata di sabato 14 dicembre 2019 e ha provocato scompiglio nel nosocomio. A lasciare perplessi sono i commenti delle persone presenti alla vista di unache ha vissuto il drammaperditafiglia. Ancora non sono chiare le cause del decessopiccola, ma si potrebbe trattare di morte in culla. La ragazza, una giovane di 22 anni, si sarebbe accorta che faceva fatica a respirare e quindi è scesa in strada per chiedere aiuto insieme al padre. Una volta arrivata in ospedale, i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla salvo poi ...

SirDistruggere : Mi dimetto da italiano. - Aur0rx : RT @Vivianabillo: A Sondrio una bimba di 5 mesi muore e le urla di dolore della madre diventano, poiché nigeriana, 'rito tribale' 'rito sat… - AlekCaruso : RT @pasquino2000: Volevo scrivere “non ho parole”. Poi le ho trovate. DOVETE MORIRE GONFI. DOVETE MORIRE VERAMENTE MALE. RAZZISTI DI MERDA… -