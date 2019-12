"Ambrosoli, la verità di un eroe comune ci rende tutti più liberi" - (Di martedì 17 dicembre 2019) Paolo Scotti Domani la docu-fiction Rai di Alessandro Celli su Raiuno sull'avvocato ucciso nel 1979 L'eroe ignorato. Anzi: cancellato. La clamorosa assenza al suo funerale di rappresentanti del governo e dello Stato, perfino la misteriosa sparizione dalle Teche Rai dei filmati che lo riguardano, dimostrano quanto su Giorgio Ambrosoli abbia a lungo gravato un colpevole (forse intenzionale) silenzio. Anche per questo, a quarant'anni dal suo assassinio, Raiuno ravviva il ricordo del commissario liquidatore della banca di Michele Sindona che l'11 luglio 1979 pagò le sue indagini su un sistema politico-finanziario corrotto con quattro colpi di rivoltella. «Io stesso per anni non ho saputo nulla di lui ammette Alessio Boni, che lo interpreta nella docu-fiction Giorgio Ambrosoli, il prezzo del coraggio di Alessandro Celli (in onda domani in prima serata) - Ricordo solo che da ...

