Unisannio | domani si torna in aula | ok le attività di verifica delle strutture

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto“Ledieffettuate dal personale dell’Università del Sannio sulledell’ateneo non hanno messo in evidenza alcun danno o situazione di pericolo, dopo gli ultimi eventi sismici. Pertanto, tutte leriprenderanno regolarmente17 dicembre 2019”. E’ il comunicato dell’che quindi, dopo un giorno di pausa per lo sciame sismico che ha interessato la nostra zona, riprende dale proprie. L'articolosiin: ok lediproviene da Anteprima24.it.

