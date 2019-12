Serie C | il clamoroso annuncio di Ghirelli | “Il prossimo turno non si disputerà”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dalla minaccia di non giocare all’ufficiale: la prossima giornata diC, la prima di ritorno, non si disputerà. Si ritorna a gennaio. Ad annunciarlo, in un comunicato sul sito della Lega Pro, il presidente Francesco. Eccolo di seguito. Il Presidente Francesco, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i Consiglieri Federali della Lega Pro rilasciano il seguente comunicato: “Abbiamo deciso che il primodel girone di ritorno del CampionatoC, in programma il 21 e 22 dicembre p.v. non verrà disputato. Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che ha convocato la FIGC mercoledì 18 dicembre p.v., per discutere la tematica della defiscalizzazione per i club di Lega Pro, sarà doveroso, all’esito dell’incontro, valutare con i club quanto concretamente emerso. I club diC si sono ...

CalcioWeb : #SerieC, il clamoroso annuncio di #Ghirelli: 'Il prossimo turno non si disputerà' [DETTAGLI] - Strill_it : Clamoroso: bloccato il campionato di Serie C, domenica non si gioca - Gianluc36934593 : RT @VlnN94: Cioè Agnelli si è legato al dito il rifiuto di Peppiola in estate e gli ha fatto prendere il Real agli ottavi, clamoroso hanno… -