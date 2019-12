Sconcerti | il tridente è un’interpretazione | ma spetta a Sarri capire quando usarlo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sul Corriere della Sera, Marioanalizza le partite di Inter e Juventus. L’Inter, a Firenze, si fa rimontare dai bianconeri, non andando oltre il pareggio. “L’Inter sarà da scudetto se non darà importanza a questo pareggio. Vincere sempre, soprattutto in trasferta, vuol dire che le occasioni hanno sempre un unico senso. Non è più merito, è sorte”. La squadra di Conte per adesso è “freddezza e cattiveria” ma ha bisogno di maggiore qualità. La Juventus ha invece vinto con facilità contro l’Udinese.ha schierato ilRonaldo, Higuain e Dybala. “È conveniente ricordare che nel calcio si può fare tutto a patto che i giocatori lo accettino. Se le tre punte corrono, tornano, difendono, va benissimo. Se parti con una punta come Ronaldo che considera il suo dovere risolto solo segnando ogni volta un gol, ti tieni i suoi gol ma lasci ...

