Roberto Benigni sarà a Sanremo 2020 | l’annuncio

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha rivelato chetra gli attesissimi ospiti della 70esima edizione del Festival di. “Io ci sarò sicuramente, Amadeus invece forse non verrà”, ha scherzato l’attore.A grande richiestatornerà sul prestigioso palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore che ha fatto dell’ironia sul direttore artistico di questa edizione, Amadeus. In passato tutti ricordano gli scherzi e le gag comiche che l’attore inscenò sul palco con l’allora conduttore Pippo Baudo, farà lo stesso anche con Amadeus? “Dopo Pinocchio,è un’altra fiaba”, ha detto con gioia l’attore che da poco ha ricoperto il ruolo di mastro Geppetto nel film di Matteo Garrone sul famoso burattino di legno. “un ...

chetempochefa : 'C'è solo un babbo più famoso di Geppetto che è San Giuseppe, che fa lo stesso lavoro, tutti e due hanno un figlio… - chetempochefa : 'Non è che le fiabe dicono ai bambini che esistono i draghi, i bambini lo sanno già da soli. Le fiabe dicono ai bam… - chetempochefa : «Mio padre aveva l'aristocrazia della povertà, niente contro la povertà, ma era una ricchezza quella povertà.» Rob… -