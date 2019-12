Rakitic Juventus | conferme importanti | Paratici lo vuole a gennaio

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di lunedì 16 dicembre 2019)continua a tenere d’occhio una pista importante per. Ivanpotrebbe essere il prossimo acquisto della. Il centrocampista del Barcellona, che ha giocato contro l’Inter in Champions League nel successo blaugrana contro i nerazzurri, nonostante un minutaggio discreto in questo ultimo periodo, continua ad essere lontano dalla Catalogna. I bianconeri sono da tempo sulle sue tracce e sembrerebbero essere pronti ad affondare il colpo.Arrivanodalla Spagna sull’interesse dellanei confronti del regista croato che, alla corte della Vecchia Signora, potrebbe tornare ad essere un protagonista assoluto dopo un’estate in cui sembrava ormai totalmente fuori dal progetto del Barcellona.Alla fine il ragazzo è rimasto ma, come previsto, ha fatto fatica a trovare ...

StoriaAmore79 : 'O mi mandate alla Juve o vado via a parametro 0€!' Una vera e propria BUFERA per il club, il giocatore vuole la Ju… - gilnar76 : Rakitic spazza via le voci di mercato: il centrocampista non ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - calciomercatoit : ??#Juventus e #Inter - Futuro #Rakitic, parla #Valverde: 'Gioca e se lo sta meritando' ??#CMITmercato -