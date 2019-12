Perché la fotocamera del Samsung Galaxy S11 da 108 MP sarebbe migliore di quella dello

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sul fatto che ilS11 avrà tra i suoi sensori principali una mega unità da 108 MP tutti possono scommettere. Non ci sono dubbi su questa nuova implementazione tecnologica ma forse qualche perplessità riguarda il fatto che di una simile specifica è stato dotato già lo Xiaomi Mi Note 10 con risultati non sempre eccelsi. Potrebbe dunque non essere così auspicabile una simile feature anche sul successore delS10? Cerchiamo di capirlo sulla base delle informazioni ora disponibili. Dettagli sulla megadelS11 Il sensore da 108 MP delS11 potrebbe essere davvero da record. A questa unità dovrebbero corrispondere foto dal peso di ben 12 MP che non mancheranno certo di dettagli. Il produttore dovrebbe integrare pure uno zoom ibrido 50x per la prima volta, raggiungendo dunque molti concorrenti cinesi. A migliorare ancora la ...

