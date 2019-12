Omicidio Luca Sacchi | il video con gli amici prima e dopo lo sparo Ci sono Giovanni

Omicidio Luca Sacchi - il video prima e dopo lo sparo con Giovanni Princi - Valerio Rispoli e Simone Piromalli : Sono le 22.50 circa del 23 ottobre, la sera in cui Luca Sacchi viene ucciso. Sul marciapiede di via Mommsen si vedono tre ragazzi: Giovanni Princi, Valerio Rispoli e Simone Piromalli (l'unico...

Omicidio Luca Sacchi - in un nuovo video gli amici prima e dopo lo sparo : Delitto di Luca Sacchi, spunta un nuovo video che documenta i drammatici momenti di quel delitto. Sono le 22.50 circa del 23 ottobre, la sera in cui Sacchi viene ucciso. Sul marciapiede di via...

Omicidio Sacchi - amico Luca : “Stavano facendo qualcosa di poco lecito” : Omicidio Sacchi, ecco quanto ammesso dall’amico di Luca che è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine sull’Omicidio. Aggiornamenti importanti per quel che riguarda l’Omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 25 anni ucciso lo scorso 23 ottobre nel quartiere Appio Latino di Roma. Ecco, infatti, quanto ammesso da Domenico Costanzo Marino Munoz, […] L'articolo Omicidio ...

Omicidio Sacchi - la testimonianza che cambia tutto : “Luca sapeva della droga” : Nuove interessanti dinamiche emergono dai vari colloqui degli inquirenti con testimoni ed indiziati, la situazione tende a schiarsi ma restano tante incognite. Spuntano nuovi scenari nell’Omicidio di Luca Sacchi, il giovane assassinato lo scorso 23 ottobre a Roma con un colpo di pistola. Sulla morte del ragazzo resta ancora poco chiara la dinamiche che […] L'articolo Omicidio Sacchi, la testimonianza che cambia tutto: “Luca ...

Omicidio Sacchi - parla il teste : “Anastasiya chiese a Luca se fosse tutto ok” : Omicidio Sacchi, parla il teste chiave, un amico della vittima che lancia nuove indiscrezioni: “Anastasiya chiese a Luca se fosse tutto ok”. Assume nuovi sviluppi l’indagine sull’Omicidio di Luca Sacchi. Nei guai, a fine novembre, è finita anche Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata del giovane. Anche per lei sono state prese misure cautelari. A oggi ci […] L'articolo Omicidio Sacchi, parla il teste: “Anastasiya ...

Omicidio Sacchi - le dichiarazioni dell’amico testimone : “Anastasiya disse a Luca che era tutto a posto” : Omicidio Sacchi: le dichiarazioni del testimone, amico di Luca e Anastasiya “Ho intuito che stavano facendo qualcosa di poco lecito”: inizia così il racconto di Domenico Costanzo Marino Munoz, amico di Luca Sacchi e Anastasiya, considerato un testimone chiave della vicenda che è sfociata nell’Omicidio del giovane personal trainer. Il verbale con le dichiarazioni di Munoz è stato depositato dalla Procura di Roma al Tribunale del ...

Omicidio Sacchi - la rivelazione : “Anastasiya disse a Luca tutto ok” : Durante l’interrogatorio a uno degli amici di Luca, Domenico Costanzo Marino Munoz, è emerso qualche nuovo dettaglio sul caso del personal trainer ucciso a Roma.Il ragazzo è stato ascoltato in qualità di persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine. L’Omicidio di Luca Sacchi, quindi, si compone di una nuova rivelazione: Anastasiya avrebbe detto al fidanzato “tutto a posto”. “Luca non ha detto ...

Omicidio Sacchi - teste : “Anastasiya disse a Luca : ‘Tutto a posto'” : «Ho avuto paura di una eventuale ritorsione da parte dei criminali che mi avevano visto lì con Luca e che avevano puntato la pistola anche nella mia direzione, sebbene non proprio nei miei confronti». Lo ha detto ai pm di Roma, lo scorso 6 dicembre, sentito come persona informata sui fatti, Domenico Costanzo Marino Munoz, amico di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso ...

Omicidio Sacchi - Luca coinvolto in scambio droga : “Lui e Anastasiya implicati in fatti poco leciti” : Secondo quanto riportato dall'amico di Luca Sacchi, Domenico Munoz, lui e Anastasiya stavano facendo qualcosa di losco con Giovanni Princi e gli intermediari dei pusher.Continua a leggere

Omicidio Sacchi - l’amico Munoz sul ruolo di Luca nella trattativa : «Anastasia gli ha detto “Tutto a posto”. Lui ha annuito» : Luca Sacchi potrebbe aver avuto un ruolo più attivo di quanto finora emerso nella trattativa per la compravendita di una partita di droga la sera del 23 ottobre scorso, quando il 24enne è stato ucciso vicino al pub John Cabot alla Caffarella a Roma. Nelle ultime dichiarazioni fatte da Marino Munoz agli inquirenti, l’amico di Sacchi ha ricostruito la sera dell’Omicidio, a partire dall’invito che il personal trainer gli ha fatto per ...

Omicidio Luca Sacchi - l’avvocato di Anastasiya : “Ricostruzione dei fatti erronea” : "C'è una parte della ricostruzione che riguarda la dinamica dei fatti che è erronea. Aspettiamo con fiducia la decisione del Tribunale della libertà", ha detto l'avvocato di Anastasiya, la fidanzata di Luca Sacchi. Ora il giudice dovrà decidere in merito alla richiesta di revoca dell'obbligo di firma.Continua a leggere

Omicidio Luca Sacchi - gli avvocati di Del Grosso rinunciano al Riesame : “Al momento giusto parlerà” : Valerio Del Grosso ha rinunciato a presentare il ricorso al tribunale del Riesame per la misura cautelare (gli arresti in carcere) per lui disposta. Gli avvocati: "Stiamo continuando a leggere le carte e arriverà il momento che renderà l'interrogatorio".Continua a leggere

Omicidio Luca Sacchi - la versione di Anastasiya smentita da Munoz : Marco Della Corte Nuovi sviluppi sul caso Luca Sacchi resi noti nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 13 dicembre 2019: Anastasiya cambia versione Le dichiarazioni di Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, sono state sempre considerate poco credibili dagli inquirenti e dall'opinione pubblica. La ragazza è stata completamente smentita da Domenico Marino Munoz, amico di Luca. Del caso Sacchi se è ...

Omicidio Luca Sacchi - Anastasiya Kylemnyk : "I soldi? Mi servivano per una moto" : I dubbi sulla qualità della droga - possibile che 15 chili di marijuana costino 70mila euro? Più probabile si trattasse di cocaina -, le rivelazioni di un amico di Luca Sacchi che ha deciso di collaborare, la nuova «lacunosa» versione di Anastasiya: procede con altri colpi di scena l' indagine sull'