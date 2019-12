Necrofilia in obitorio: medico ubriaco beccato in flagrante e licenziato (Di lunedì 16 dicembre 2019) Un medico forense è andato in obitorio ed ha fatto sesso con uno dei corpi. Un poliziotto lo ha colto in flagrante ed è stato licenziato. Tutto si sarebbe atteso, fuorché la scena a cui ha dovuto assistere. Un agente della polizia forense brasiliana della città di Manaus si era recato in obitorio per avere … L'articolo Necrofilia in obitorio: medico ubriaco beccato in flagrante e licenziato NewNotizie.it.

