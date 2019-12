Monia Del Pero | uccisa dall’ex 30 anni fa | ora la famiglia chiede allo Stato un

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il 13 dicembre 1989delè statadal suo ex fidanzato: aveva solo 19e lui l’ha strangolata, le ha strappato il vestiti e ha messo il suo cadavere in un sacco della spazzatura. Si trattò all’epoca di un femminicidio per il quale l’imputato fu condannato: oggi, ladiil risarcimento per la morte della ragazza, anche per dare un messaggio di lotta nei confronti del femminicidio. L’assassino libero dopo due giorni Oggi, l’assassino condannato in via definitiva diha una nuova vita: è diventato padre di due figli, un maschio e una femmina. LaDelvive congelata al tempo in cuiera viva, come purtroppo sovente accade a coloro che hanno perso un loro caro in modo tanto efferato. Come ha ricordato spesso la madre della ragazza, (riportato da Huffington Post), nel giorno del funerale diil ragazzo era già ...

